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В Севастополе проверяют состояние пляжей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе проверяют состояние пляжей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:23 04.08.2025

По поручению Михаила Развожаева департамент городского хозяйства усилил контроль над содержанием пляжей города операторами. В пятницу сотрудники департамента проверили пляжи «Солдатский», «Аквамарин» и пляж парка Победы.

Всем пляжам предъявляются единые требования. Из основного это: саночистка, наличие определенного количества спасательных вышек и спасателей, функционирующие медпункт, душ, кабинки для переодевания и доступная среда для маломобильных людей. Сегодня мы проверили три пляжа. В целом нареканий нет, единственное,  сегодня на море волны, которые на берег нагоняют водоросли. Их сейчас сгребают, а затем вывезут, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления благоустройства департамента городского хозяйства Артура Умарова.

Помимо проверок пляжей департамент городского хозяйства ведет мониторинг интернет пространства на предмет жалоб на пляжные территории.

Узнайте больше:  В День 150-летия пожарной охраны Севастополя в Павловке открыли пожарную часть и вручили награды пожарным и спасателям

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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