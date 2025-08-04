В Севастополе проверяют состояние пляжей

По поручению Михаила Развожаева департамент городского хозяйства усилил контроль над содержанием пляжей города операторами. В пятницу сотрудники департамента проверили пляжи «Солдатский», «Аквамарин» и пляж парка Победы.

Всем пляжам предъявляются единые требования. Из основного это: саночистка, наличие определенного количества спасательных вышек и спасателей, функционирующие медпункт, душ, кабинки для переодевания и доступная среда для маломобильных людей. Сегодня мы проверили три пляжа. В целом нареканий нет, единственное, сегодня на море волны, которые на берег нагоняют водоросли. Их сейчас сгребают, а затем вывезут, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления благоустройства департамента городского хозяйства Артура Умарова.