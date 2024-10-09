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В Севастополе пьяный дебошир разбушевался в храме. "Познакомился" в итоге с росгвардейцами

В Севастополе пьяный дебошир разбушевался в храме. «Познакомился» в итоге с росгвардейцами

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:49 09.10.2024

Сотрудники вневедомственной охраны Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю задержали нарушителя общественного порядка водном из храмов города-героя.

Днём на пульт централизованного наблюдения Управления вневедомственной охраны c одного из храмов на проспекте Генерала Острякова поступил сигнал «Тревога». К прибывшему наряду группы задержания обратился охранник заведения, который пояснил, что несколько минут назад, непосредственно во время проведения церковной службы, в храм ворвался неизвестный мужчина. Он вел себя крайне вызывающе и агрессивно, нецензурно выражался, кричал, имел признаки алкогольного опьянения. Неоднократные просьбы охранника и работниц храма успокоиться и прекратить хулиганство нарушитель игнорировал, — отмечают в пресс-службе ведомства. 

Силовики задержали злоумышленника. Им оказался 54 – летний местный житель, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.

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В свое оправдание, мужчина сбивчиво пытался пояснить росгвардейцам, что, якобы, ранее в храме он потерял свой крестик, а в настоящее время предпринимает попытки его разыскать. Однако, крестик с цепочкой все время находились в руках у дебошира и осознав провальность версии, злоумышленник попытался разжалобить прихожан и правоохранителей сымитированным припадком эпилепсии.

Злоумышленник был задержан и доставлен в полицию.

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