В Севастополе пьяный хулиган напал на фельдшера скорой помощи. Росгвардия была рядом

В Севастополе сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии, задержали нетрезвого мужчину, бросавшегося с кулаками на фельдшера скорой помощи.

Ночью, выполняя объезд по маршруту патрулирования в районе улицы Горпищенко, сотрудники экипажа группы задержания Управления вневедомственной охраны, заметили мужчину и женщину с явными признаками алкогольного опьянения. Нетрезвый мужчина неоднократно пытался поднять на руки свою спутницу, но падал вместе с ней на тротуар. Сотрудники Росгвардии, опасаясь за жизнь и здоровье граждан, которые причиняли себе увечья, не могли самостоятельно передвигаться и, попросту, могли замерзнуть на улице из-за пониженной температуры воздуха, подъехали к ним, утихомирили, а также, вызвали нетрезвым гражданам скорую медицинскую помощь. Когда фельдшер приступила к работе, хулиган немного пришел в себя и принялся оскорблять и угрожать медработнику, пытался ее ударить. Благодаря присутствию правоохранителей, конфликт удалось предотвратить, — озвучили детали дела в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь).

Впоследствии правоохранители установили личность мужчины. Им оказался 46-летний местный житель, а его компаньонку узнала фельдшер скорой помощи. Медицинский работник рассказала росгвардейцам, что несколько часов назад на одной из центральных улиц, они уже сталкивались с этой нетрезвой женщиной. Тогда, для оказания медицинской помощи, персонал скорой, доставил ее в 1-ю городскую больницу. Там женщине оказывали медицинскую помощь в связи с состоянием сильного алкогольного опьянения.

Для оказания дальнейшей помощи, нетрезвого хулигана и его спутницу, сотрудники скорой помощи доставили в ближайшее медицинское учреждение. После, они были переданы сотрудникам полиции.

источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)