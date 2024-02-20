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В Севастополе пьяный хулиган залез в медицинский центр

В Севастополе пьяный хулиган залез в медицинский центр

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:04 20.02.2024

Ночью на пульт централизованного наблюдения Управления вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «тревога» из медицинского центра магнитно-резонансной терапии, расположенного в самом центре города-героя. В течение трех минут наряд Росгвардии прибыл на охраняемый объект.

Росгвардейцы установили, что в помещение здания, повредив входную дверь, проник 36-летний местный житель. Мужчина не смог объяснить  мотивы своего поступка, так как по внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, увидев правоохранителей, злоумышленник стал вести себя агрессивно и начал оказывать сопротивление законным действиям росгвардейцев, — отмечают в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь). 

Для дальнейшего разбирательства правонарушитель был передан сотрудникам отдела полиции по Ленинскому району Севастополя.

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Росгвардия в Севастополе
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