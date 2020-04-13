В Севастополе рабочие при проведении строительных работ обнаружили артиллерийский снаряд

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Беркут» Главного управления Росгвардии по Республики Крым и г. Севастополю обследовали артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный рабочими при проведении строительных работ.

Специалисты ОМОН незамедлительно прибыли на место происшествия, взяли под охрану потенциально опасную территорию и после обследования подозрительной находки установили, что перед ними 203-мм артиллерийский снаряд, оставшимся в крымской земле с времен боев, проходивших здесь в минувшую войну. Росгвардейцы передали боеприпас для дальнейшей транспортировки на полигон и утилизации специалистам регионального управления МЧС, — рассказали в пресс-службе ведомства.