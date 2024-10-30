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В Севастополе ремонт подстанции «Скорой помощи» обернулся уголовным делом

В Севастополе разбираются с делом о хищении 21 млн рублей при строительстве поликлиники

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:00 30.10.2024

Правоохранительные органы выявили хищение 21 млн рублей из средств госпрограммы по развитию Крымского полуострова, по предварительным данным, совершенное при строительстве поликлиники в развивающемся районе около Казачьей бухты в Севастополе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

По версии правоохранителей, при исполнении госконтракта в период с декабря 2020 года по октябрь 2023 года для оплаты были предоставлены акты, содержащие завышенные данные об объемах выполненных работ и заведомо ложные сведения о качестве использованных материалов. Подрядчиком строительства выступало ООО «Теплостройсервис».

Прокурор района направил материалы проверки в следственный орган. По результатам их рассмотрения следственный отдел ОМВД России по Гагаринскому району города Севастополя возбудил по данному факту уголовное дело, — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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По данным правоохранительных органов, сумма денежных средств, похищенных неустановленными лицами, составила свыше 21 млн рублей. Строительство поликлиники велось в рамках госпрограммы по социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя. Она была введена в эксплуатацию и в функционирует.

источник: ТАСС

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