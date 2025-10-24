Прямо сейчас:
В Севастополе реализуют региональный проект по борьбе с сахарным диабетом
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:38 24.10.2025

В Севастополе продолжается реализация регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Основная цель проекта — повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Благодаря системной работе уже достигнуты значимые результаты, направленные на улучшение качества жизни пациентов. В рамках диспансерного наблюдения и в соответствии с клиническими рекомендациями 2 690 пациентов прошли обучение в специализированных школах для больных сахарным диабетом. Такие школы помогают пациентам освоить навыки самоконтроля и научиться управлять заболеванием в повседневной жизни. В Севастополе уделяется внимание самым уязвимым категориям пациентов: на сегодняшний день 175 беременных женщин с сахарным диабетом и 190 детей с установленным сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

В 2025 году завершено оснащение регионального эндокринологического центра и школы для пациентов с сахарным диабетом на базе Городской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова.

Напомним, Национальные проекты России — масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Это долгосрочные инициативы, реализуемые по поручению Президента России Владимира Путина.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 15

