В Севастополе росгвардеец в свободное от службы время задержал правонарушителя

Сотрудник Управления вневедомственной охраны Росгвардии, возвращаясь со службы, стал свидетелем неадекватного поведения мужчины на одном из севастопольских проспектов.
Правонарушитель создавал аварийные ситуации на дороге, возле торгового центра «Московский» — он выбегал на дорогу на запрещающий сигнал светофора и пытался останавливать автомобили. Кроме того, мужчина выражался нецензурной бранью. Росгвардеец остановил молодого человека и передал его коллегам — группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Дебоширом оказался гость из города Керчь, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения и оказывал сопротивление, — отмечают в пресс-службе ведомства.
Для дальнейшего разбирательства он доставлен в ближайший отдел полиции.
источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)
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С тегами: Росгвардия в Севастополе