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В Севастополе росгвардеец в свободное от службы время задержал правонарушителя

В Севастополе росгвардеец в свободное от службы время задержал правонарушителя

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:40 11.04.2024

Сотрудник Управления вневедомственной охраны Росгвардии, возвращаясь со службы, стал свидетелем неадекватного поведения мужчины на одном из севастопольских проспектов.

Правонарушитель создавал аварийные ситуации на дороге, возле торгового центра «Московский» — он выбегал на дорогу на запрещающий сигнал светофора и пытался останавливать автомобили. Кроме того, мужчина выражался нецензурной бранью. Росгвардеец остановил молодого человека и передал его коллегам — группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Дебоширом оказался гость из города Керчь, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения и оказывал сопротивление, — отмечают в пресс-службе ведомства. 

Для дальнейшего разбирательства он доставлен в ближайший отдел полиции.

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источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

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