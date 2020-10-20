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В Севастополе росгвардейцы сдавали донорскую кровь

В Севастополе росгвардейцы сдавали донорскую кровь

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 13:27 20.10.2020

Сотрудники и военнослужащие управления координации деятельности подразделений Росгвардии по городу Севастополю, местных подразделений вневедомственной охраны, ОМОН «Беркут» и СОБР «Сокол» безвозмездно сдали кровь и её компоненты для нуждающихся пациентов, откликнувшись на соответствующее обращение севастопольского «Центра крови».

Под руководством заместителя начальника Главного Управления по республике Крым и городу Севастополю полковника полиции Виталия Бахарева, 20 сотрудников и военнослужащих севастопольской Росгвардии соблюдая все меры противоэпидемиологической безопасности, пришли в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Центр Крови», чтобы вновь стать донорами для горожан, — отмечают в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).

В Севастополе росгвардейцы сдавали донорскую кровь В Севастополе росгвардейцы сдавали донорскую кровь В Севастополе росгвардейцы сдавали донорскую кровь

К слову, несколько сотрудников спецподразделений  управления Росгвардии уже имеют звание Почетного донора Российской Федерации. Каждый из них более 40 раз принял участие в сдаче крови. По словам врачей, сотрудники Росгвардии  идеально подходят для донорства. Обычно это подготовленные, сильные и здоровые люди.

Узнав о призыве сдать донорскую кровь,  наши бойцы не остались в стороне и внесли добровольный вклад в дело помощи людям, так как ежедневно многим горожанам необходима донорская кровь.  Сотрудники не только спасают и защищают граждан при выполнении служебных задач, но и приходят на помощь к людям, которым нужна помощь, — подчеркнул Виталий Бахарев.

фото: Денис Михайленко

В Севастополе росгвардейцы сдавали донорскую кровь

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