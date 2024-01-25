В Севастополе росгвардейцы обследовали более 50 мин — боеприпасы были обнаружены в Балаклавском районе

Взрывотехники севастопольского ОМОН Росгвардии идентифицировали снаряды времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили в Балаклавском районе города при проведении земляных работ возле виноградника.

Изначально местные жители увидели всего четыре торчащих из земли боеприпаса. Однако прибывшие на место росгвардейцы-взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут-С» при обследовании насчитали 54 минометные мины со взрывателями 82-мм калибра. По всей видимости, виною тому были проливные дожди, которые и размыли схрон времен Великой Отечественной войны, — отмечают в пресс-службе ведомства.