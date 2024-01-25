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В Севастополе росгвардейцы обследовали более 50 мин — боеприпасы были обнаружены в Балаклавском районе
фото: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

В Севастополе росгвардейцы обследовали более 50 мин — боеприпасы были обнаружены в Балаклавском районе

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:10 25.01.2024

Взрывотехники севастопольского ОМОН Росгвардии идентифицировали снаряды времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили в Балаклавском районе города при проведении земляных работ возле виноградника.

Изначально местные жители увидели всего четыре торчащих из земли боеприпаса. Однако прибывшие на место росгвардейцы-взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут-С» при обследовании насчитали 54 минометные мины со взрывателями 82-мм калибра. По всей видимости, виною тому были проливные дожди, которые и размыли схрон времен Великой Отечественной войны, — отмечают в пресс-службе ведомства. 

С соблюдением мер безопасности снаряды переданы сотрудникам полиции до дальнейшего уничтожения.

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источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

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