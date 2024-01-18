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В Севастополе росгвардейцы обследовали мины времён войны

В Севастополе росгвардейцы обследовали мины времён войны

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:29 18.01.2024

В Севастополе взрывотехники ОМОН территориального управления Росгвардии выезжали на место обнаружения боеприпасов для их обследования.

Опасная находка была обнаружена в ходе проведения земляных работ при строительстве многоквартирного дома в Гагаринском районе. Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут-С» Росгвардии незамедлительно прибыли на место обнаружения,  выполнили обследование и установили, что это  82-х миллиметровые минометные мины времен Великой Отечественной войны со взрывателями, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь). 

Росгвардейцы  с соблюдением мер безопасности обследовали боеприпасы и передали их специалистам регионального управления МЧС для последующего уничтожения.

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Росгвардия в Севастополе
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