В Севастополе росгвардейцы обследовали мины времён войны

В Севастополе взрывотехники ОМОН территориального управления Росгвардии выезжали на место обнаружения боеприпасов для их обследования.

Опасная находка была обнаружена в ходе проведения земляных работ при строительстве многоквартирного дома в Гагаринском районе. Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут-С» Росгвардии незамедлительно прибыли на место обнаружения, выполнили обследование и установили, что это 82-х миллиметровые минометные мины времен Великой Отечественной войны со взрывателями, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь).

Росгвардейцы с соблюдением мер безопасности обследовали боеприпасы и передали их специалистам регионального управления МЧС для последующего уничтожения.