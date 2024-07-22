Ялта: Росгвардия приглашает на службу

— полицейский группы задержания;

— полицейский -водитель группы задержания;

— полицейский строевого подразделения полиции по охране «МДЦ «Артек»;

— командиры катеров, полицейские -мотористы, (принимаются на службу

без опыта работы с перспективой бесплатного обучения);

Требования к кандидату на службу:

— возраст до 50;

— гражданство РФ;

— образование не ниже среднего (полного) общего — (11 классов);

— отсутствие судимости;

— служба в Вооруженных силах не обязательна;

Сотрудникам предоставляется:

— заработная плата стажерам по должности полицейских от 22 000 рублей;

(срок стажировки 3 месяца);

— заработная плата от 50 000 рублей (действующим сотрудникам);

— форменное обмундирование;

— полное медицинское обеспечение сотрудника и его семьи;

— обязательное государственное страхование;

— предоставление в первоочередном порядке мест в общеобразовательных учреждениях;

— возможность получения высшего образования за счет бюджетных средств;

— компенсация за поднаем жилья.

Дополнительную информацию можно получить в Отделе кадров по адресу:

г. Ялта, ул. Кирова, 159, +7(978)707-66-19 Галина Петровна