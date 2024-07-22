Ялта: Росгвардия приглашает на службу

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск Национальной Гвардии Российской Федерации по Республике Крым» приглашает на службу на следующие должности:
— полицейский группы задержания;
— полицейский -водитель группы задержания;
— полицейский строевого подразделения полиции по охране «МДЦ «Артек»;
— командиры катеров, полицейские -мотористы, (принимаются на службу
без опыта работы с перспективой бесплатного обучения);
Требования к кандидату на службу:
— возраст до 50;
— гражданство РФ;
— образование не ниже среднего (полного) общего — (11 классов);
— отсутствие судимости;
— служба в Вооруженных силах не обязательна;
Сотрудникам предоставляется:
— заработная плата стажерам по должности полицейских от 22 000 рублей;
(срок стажировки 3 месяца);
— заработная плата от 50 000 рублей (действующим сотрудникам);
— форменное обмундирование;
— полное медицинское обеспечение сотрудника и его семьи;
— обязательное государственное страхование;
— предоставление в первоочередном порядке мест в общеобразовательных учреждениях;
— возможность получения высшего образования за счет бюджетных средств;
— компенсация за поднаем жилья.
Дополнительную информацию можно получить в Отделе кадров по адресу:
г. Ялта, ул. Кирова, 159, +7(978)707-66-19 Галина Петровна
Сотрудник в специальной военной операции на Украине не задействуется, мобилизации не подлежит.
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С тегами: Росгвардия в Крыму