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В Севастополе росгвардейцы задержали мужчины, подозреваемого в ограблении магазина

В Севастополе росгвардейцы задержали мужчины, подозреваемого в ограблении магазина

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 18:27 09.01.2024

Патрульный экипаж Управления вневедомственной охраны Росгвардии, совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД, выявили подозреваемого в противоправных действиях, совершенных в одном из торговых заведений города-героя.

Предварительно установлено, что 30-летний приезжий из Сибирского федерального округа устроился разнорабочим в магазин украшений, расположенный на центральной улице города-героя, но не устоял перед соблазном незаконно обогатиться за счет товаров из ассортимента торгового зала. Решив создать себе алиби, мужчина сообщил работодателю, что уехал на несколько дней в Санкт-Петербург, а сам ночью, разбил стекло на входной двери магазина и похитил с витрины 11 бус из натуральных камней и дорогостоящую парфюмерию. Прохожие, ставшие случайными свидетелями происходящего, сообщили о действиях злоумышленника в полицию, однако он все-таки похитил товар общей стоимостью 19 тысяч рублей и скрылся, — озвучили детали дела в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь). 

В результате розыскных мероприятий подозреваемый задержан патрульными регионального Управления вневедомственной охраны Росгвардии и сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району Севастополя.

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Автор фото: Денис Михайленко

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Росгвардия в Севастополе
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