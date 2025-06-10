В Севастополе росгвардейцы задержали вооруженного мужчину

Сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии по городу Севастополю задержали нетрезвого, ранее судимого гражданина, нанесшего телесные повреждения своему знакомому.

В дежурную часть Росгвардии поступил сигнал о том, что в одной из квартир жилого дома в Гагаринском районе мужчина, вооружившись ножом нанес телесные повреждения своему знакомому. Оперативно прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии свидетели рассказали, что в квартире проходило застолье и между мужчинами произошел внезапный конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой гражданин схватил со стола кухонный нож и нанес удар потерпевшему в живот. К моменту приезда сотрудников Росгвардии пострадавшего забрал экипаж скорой медицинской помощи, а злоумышленник вернулся в квартиру и продолжил употребление алкогольных напитков. Увидев правоохранителей на пороге квартиры, дебошир стал вести себя агрессивно, на замечания не реагировали, угрожал сотрудникам физической расправой и попытался затеять драку. Сотрудники вневедомственной охраны территориального органа задержали буйного злоумышленника. Пояснить причины конфликта мужчина не смог, так как по внешним признакам он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь).