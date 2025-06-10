Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе росгвардейцы задержали вооруженного мужчину
Новости Республики
В Севастополе росгвардейцы задержали вооруженного мужчину
фото: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

В Севастополе росгвардейцы задержали вооруженного мужчину

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:06 10.06.2025

Сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии по городу Севастополю задержали нетрезвого, ранее судимого гражданина, нанесшего телесные повреждения своему знакомому.

В дежурную часть Росгвардии поступил сигнал о том, что в одной из квартир жилого дома в Гагаринском районе мужчина, вооружившись ножом нанес телесные повреждения своему знакомому. Оперативно прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии свидетели рассказали, что в квартире проходило застолье и между мужчинами произошел внезапный конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой гражданин схватил со стола кухонный нож и нанес удар потерпевшему в живот. К моменту приезда сотрудников Росгвардии пострадавшего забрал экипаж скорой медицинской помощи, а злоумышленник вернулся в квартиру и продолжил употребление алкогольных напитков. Увидев правоохранителей на пороге квартиры, дебошир стал вести себя агрессивно, на замечания не реагировали, угрожал сотрудникам физической расправой и попытался затеять драку. Сотрудники вневедомственной охраны территориального органа задержали буйного злоумышленника. Пояснить причины конфликта мужчина не смог, так как по внешним признакам он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь). 

В ходе проверки выяснилось, что мужчина ранее был судим и только несколько месяцев назад вышел на свободу.

Узнайте больше:  Севастополь: как будут работать медицинские учреждения в праздничные дни

Росгвардейцы передали 46-летнего злоумышленника сотрудникам полиции.

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Росгвардия в Севастополе

Росгвардия в Севастополе
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.