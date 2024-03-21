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В Севастополе Росгвардия задержала дебоширов
Фото: Росгвардия

В Севастополе Росгвардия задержала дебоширов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 19:09 21.03.2024

Наряд Управления вневедомственной охраны Росгвардии выехал по вечернему сигналу «Тревога», который поступил из круглосуточного бара на Проспекте Октябрьской революции.

На месте происшествия очевидцы пояснили, правоохранителям, что один из посетителей, по внешним признакам находящийся в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно вел себя по отношению к другим гостям и персоналу, а затем устроил пьяный дебош, разозлившись на требования покинуть заведение. Результатом его действий стало повреждение имущества, когда он толкнул дорогостоящую акустическую колонку и уронил ее на стоящий рядом ноутбук, — отмечают в пресс-службе Росгвардии. 

В тот же вечер, росгвардейцы вновь выезжали в Гагаринский район Севастополе. Сигнал «Тревога» на пульт централизованного наблюдения Росгвардии  поступил в вечернее время из одного из охраняемых магазинов.

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Сотрудники наряда Управления вневедомственной охраны Росгвардии, прибывшие на место происшествия, стали свидетелями конфликта между посетителем и кассиром в торговом зале. По словам персонала, мужчина  вел себя агрессивно, когда же ему сделал замечание один из покупателей, дебошир нанес оппоненту телесные повреждения, а после стал бросаться с кулаками на работников заведения. Его действия были пресечены, но в ходе потасовки правонарушитель успел повредить имущество магазина.

Оба правонарушителя задержаны и переданы росгвардейцами сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

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