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В Севастополе сегодня похоронили старшего мичмана с крейсера «Москва»
Фото: РИА Новости

В Севастополе сегодня похоронили старшего мичмана с крейсера «Москва»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:51 22.04.2022

Сегодня в Севастополе простились с Иваном Вахрушевым. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Иван Леонидович Вахрушев — старший мичман, старшина котельной команды дивизиона живучести электромеханической боевой части гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Москва» 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота. Он погиб на боевом посту, в борьбе за живучесть родного корабля – флагмана ЧФ.

Иван Вахрушев родился в поселке Нижняя Турунья Койгородского района Республики Коми. Свою жизнь он связал со службой Родине. Сначала служил по призыву, в 2000-м году стал командиром отделения водолазов войсковой части сторожевого корабля «Ладный» ЧФ. Затем была служба на сторожевых кораблях, фрегатах, крейсерах. В последнее время служил на крейсере «Москва». В 2017-м участвовал в выполнении специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики.

Иван Леонидович погиб геройски. Он руководил своей командой, вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться. Он совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев. Будем помнить и гордиться нашим героем, — отметил губернатор Севастополя.

Вечная память герою.

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В Севастополе сегодня похоронили старшего мичмана с крейсера «Москва»


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