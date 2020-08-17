В Севастополе шторм вынес на берег боеприпас времён Великой Отечественной

Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю обследовали боеприпас времен войны, обнаруженный в прибрежной зоне северной стороны Севастополя.

О подозрительном предмете в правоохранительные органы сообщила местная жительница. Прибывшие на место росгвардейцы обследовали его и установили, что это советский артиллеристский 76 мм снаряд времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. Снаряд, долгое время пролежал в море и, вероятно, после очередного шторма его вынесло на берег. Как установили специалисты Росгвардии, в результате долгого взаимодействия с агрессивной морской средой взрыватель боеприпаса разрушился, поэтому опасности для окружающих снаряд не представлял. Специалисты инженерно-технического подразделения севастопольского ОМОН «Беркут» передали находку сотрудникам регионального МЧС для последующего уничтожения, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).