В Севастополе собака искусала 6-летнего ребёнка. В ЧП разбирается прокуратура

Прокуратура Нахимовского района г. Севастополя взяла на контроль ход проверки, которую поводит отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России по Нахимовскому району по факту получения ребенком телесных повреждений в результате нападения собаки.

Установлено, что 15 апреля 2022 года, в 19:15, в ГБУЗС «Городская больница № 5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка» поступил мальчик 2016 года рождения, который в результате нападения крупной собаки получил перелом и укушенные раны конечностей. Животное проживает на одном из участков в СНТ «Горный» на Северной стороне г. Севастополя, где ребенок находился в гостях вместе с бабушкой. В настоящее время мальчику оказывается медицинская помощь в условиях стационара. Также принимаются меры по обследованию и вакцинации собаки, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратурой района будет проверена полнота исполнения владельцем собаки требований законодательства об ответственном обращении с животными. Также будет дана оценка законности решения, принятого по данному факту органами внутренних дел.