В Севастополе СОБР Росгвардии задержал подозреваемого в распространении наркотиков

Сотрудники СОБР «Сокол» Росгвардии задержали севастопольца, который организовывал тайники-закладки в городе-герое.
Во время обхода охраняемой территории росгвардейцы заметили мужчину, который что-то прятал за забором здания. Гражданин был задержан и передан сотрудникам территориального отдела полиции. Во время личного досмотра у 39-летнего задержанного был найден и изъят пакет с порошкообразным веществом (предположительно наркотическим средством), а также мобильный телефон с доказательствами его причастности к незаконному обороту наркотиков, — сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по РК и г. Севастополю.
Проводится проверка. Устанавливается причастность правонарушителя к другим подобным преступлениям.
источник: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю
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С тегами: Росгвардия в Севастополе