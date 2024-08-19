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В Севастополе СОБР Росгвардии задержал подозреваемого в распространении наркотиков
фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю

В Севастополе СОБР Росгвардии задержал подозреваемого в распространении наркотиков

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 19:48 19.08.2024

Сотрудники СОБР «Сокол» Росгвардии задержали севастопольца, который организовывал тайники-закладки в городе-герое.

Во время обхода охраняемой территории росгвардейцы заметили мужчину, который что-то прятал за забором здания. Гражданин был задержан и передан сотрудникам территориального отдела полиции. Во время личного досмотра у 39-летнего задержанного был найден и изъят пакет с порошкообразным веществом (предположительно наркотическим средством), а также мобильный телефон с доказательствами его причастности к незаконному обороту наркотиков, — сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по РК и г. Севастополю. 

Проводится проверка. Устанавливается причастность правонарушителя к другим подобным преступлениям.

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источник: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю

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