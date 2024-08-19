В Севастополе СОБР Росгвардии задержал подозреваемого в распространении наркотиков

Сотрудники СОБР «Сокол» Росгвардии задержали севастопольца, который организовывал тайники-закладки в городе-герое.

Во время обхода охраняемой территории росгвардейцы заметили мужчину, который что-то прятал за забором здания. Гражданин был задержан и передан сотрудникам территориального отдела полиции. Во время личного досмотра у 39-летнего задержанного был найден и изъят пакет с порошкообразным веществом (предположительно наркотическим средством), а также мобильный телефон с доказательствами его причастности к незаконному обороту наркотиков, — сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по РК и г. Севастополю.