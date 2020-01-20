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В Севастополе состоялся общекрымский турнир по шахматам среди сотрудников Росгвардии

В Севастополе состоялся общекрымский турнир по шахматам на призы Росгвардии

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:37 20.01.2020

В первенство по шахматам на призы Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю приняли участие 22 сотрудника спецподразделений ОМОН, СОБР и других подведомственных структур. Соревновались в формате блиц. По итогам турнира лучшие шахматисты представят полуостров на Чемпионате войск национальной гвардии.

Известная и верна цитата – «Шахматы — это гимнастика для мозгов». Эта игра  как нельзя лучше развивает в человеке тактику и аналитические способности, а эти качества всегда важны и нужны в работе любого сотрудника Росгвардии, — цитирует пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г.Севастополь) врио начальника севастопольского Управления координации деятельности подразделений ВНГ России подполковник полиции Алексея Дорошева.

В турнире участвовали сотрудники Росгвардии Симферополя, Керчи, Севастополя и других городов Республики. Турнир проходил как в личном, так и в командном зачете. Играли силовики по швейцарской системе. Всего состоялось семь туров.

В Севастополе состоялся общекрымский турнир по шахматам среди сотрудников Росгвардии В Севастополе состоялся общекрымский турнир по шахматам среди сотрудников Росгвардии В Севастополе состоялся общекрымский турнир по шахматам среди сотрудников Росгвардии В Севастополе состоялся общекрымский турнир по шахматам среди сотрудников Росгвардии В Севастополе состоялся общекрымский турнир по шахматам среди сотрудников Росгвардии В Севастополе состоялся общекрымский турнир по шахматам среди сотрудников Росгвардии

Завершился турнир победой бойцов спецподразделения ОМОН «Беркут» города Керчи. Второе место заняла команда Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю. «Бронза» досталась команде ОМОН «Беркут». В торжественной обстановке победителям были вручены кубки  медали и дипломы.

Фото: Денис Михайленко

В Севастополе состоялся общекрымский турнир по шахматам на призы Росгвардии

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