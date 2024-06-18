В Севастополе сотрудники Росгвардии спасли отдыхающих, попавших в шторм

Сотрудники ОМОН «Беркут» спасли в Черном море отдыхающих, которые попали в шторм на плавучем средстве.

В свободное время от службы сотрудники спецподразделения, находясь на одном из городских пляжей, заметили, как мужчина и женщина перевернулись на плавучем средстве и не могли самостоятельно выбраться из воды. К тому времени ухудшилась погода и поднялись волны. У отдыхающих начались первые признаки паники. Росгвардейцы незамедлительно оказали помощь и доставили их на безопасный участок суши, находящийся в 40 метрах от берега, — озвучили детали происшествия в пресс-службе ведомства.

Граждане были сильно напуганы и наблюдались признаки переохлаждения. Росгвардейцы вызвали сотрудников МЧС для дальнейшей эвакуации на берег и оказания необходимой помощи.

источник: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю