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В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали пьяного лихача-водителя

В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали пьяного лихача-водителя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:23 22.04.2020

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в ходе несения службы у одного из охраняемых объектов в Севастополе пресекли нарушение правил дорожного движения и передали инспекторам ГИБДД автомобилиста, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ВО сержант полиции Семен Совенко и старшина полиции Владимир Горелов, обратив внимание на опасную манеру вождения одного из участников дорожного движения, приняли решение остановить нарушителя. При виде патрульного автомобиля тот попытался скрыться, но не справился с управлением и въехал в бордюр. Стражи правопорядка блокировали транспортное средство и задержали управлявшего им 35-летнего местного жителя. В салоне авто, рядом с приборной панелью, оказалась початая бутылка с алкоголем, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).

Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место задержания, провели освидетельствование водителя на предмет алкогольного опьянения, которое дало положительный результат.

В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали пьяного лихача-водителя В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали пьяного лихача-водителя В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали пьяного лихача-водителя В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали пьяного лихача-водителя

Фото: Денис Михайленко

В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали пьяного лихача-водителя

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