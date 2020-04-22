В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали пьяного лихача-водителя

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в ходе несения службы у одного из охраняемых объектов в Севастополе пресекли нарушение правил дорожного движения и передали инспекторам ГИБДД автомобилиста, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ВО сержант полиции Семен Совенко и старшина полиции Владимир Горелов, обратив внимание на опасную манеру вождения одного из участников дорожного движения, приняли решение остановить нарушителя. При виде патрульного автомобиля тот попытался скрыться, но не справился с управлением и въехал в бордюр. Стражи правопорядка блокировали транспортное средство и задержали управлявшего им 35-летнего местного жителя. В салоне авто, рядом с приборной панелью, оказалась початая бутылка с алкоголем, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).