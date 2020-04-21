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В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали пьяного мстителя

В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали пьяного мстителя

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:43 21.04.2020

Ночью, находясь на маршруте патрулирования в Ленинском районе города, сотрудники группы задержания  управления вневедомственной охраны Росгвардии, сержант полиции Георгий Шестаков и старший сержант полиции Даниил Шабан обратили внимание на подозрительного гражданина.

Мужчина спускал колёса у припаркованного на улице автомобиля. Увидев патрульный автомобиль, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан росгвардейцами. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия он пояснил исключительно местью. Несколькими часами ранее у него случившимся конфликт со знакомым и на почве неприязненных отношений, злоумышленник решил спустить колеса на его автомобиле. Правоохранители установили личность задержанного. Им оказался житель города Ростов-на-Дону 1960 года рождения, который приехал в Севастополь на заработки. Правонарушитель был доставлен в районный отдел полиции. По данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Фото: Денис Михайленко

В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали пьяного мстителя

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