В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали пьяного мстителя

Ночью, находясь на маршруте патрулирования в Ленинском районе города, сотрудники группы задержания управления вневедомственной охраны Росгвардии, сержант полиции Георгий Шестаков и старший сержант полиции Даниил Шабан обратили внимание на подозрительного гражданина.

Мужчина спускал колёса у припаркованного на улице автомобиля. Увидев патрульный автомобиль, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан росгвардейцами. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия он пояснил исключительно местью. Несколькими часами ранее у него случившимся конфликт со знакомым и на почве неприязненных отношений, злоумышленник решил спустить колеса на его автомобиле. Правоохранители установили личность задержанного. Им оказался житель города Ростов-на-Дону 1960 года рождения, который приехал в Севастополь на заработки. Правонарушитель был доставлен в районный отдел полиции. По данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ведомства.