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В Севастополе сотрудников «Скорой помощи» поздравили с профессиональным праздником

В Севастополе сотрудников «Скорой помощи» поздравили с профессиональным праздником

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:16 30.04.2020

Активисты Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» передали городским подстанциям «Скорой помощи» термопоты – приборы для кипячения воды и поддержания ее температуры на заданном уровне. Кк сообщает пресс-служба партии, акция состоялась при поддержке врио губернатора Севастополя, секретаря СРО «Единой России» Михаила Развожаева и при участии федерального партийного проекта «Локомотивы роста».

В Севастополе сотрудников «Скорой помощи» поздравили с профессиональным праздником

Поздравляем врачей, медперсонал и водителей скорой помощи с профессиональным праздником. В это непростое время мы посчитали необходимым поддержать медиков и медперсонал не только словами, но и сделав для них что-то полезное, и дарим им восемь термопотов, – сообщила председатель регионального общественного совета федерального партийного проекта «Локомотивы роста» Оксана Богородская.

В Севастополе сотрудников «Скорой помощи» поздравили с профессиональным праздником

Старший врач оперативного отдела станции «Скорой помощи» №8 Александр Мельников поблагодарил партийных активистов за нужные подарки.

В Севастополе сотрудников «Скорой помощи» поздравили с профессиональным праздником

Мы работаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без выходных. Мы – такая служба, без которой городу обойтись невозможно. К сожалению, сложившаяся ситуация в разы увеличила нагрузку на бригады скорой помощи, на оперативно-диспетчерский состав. В те редкие минуты, когда у нас выдается время заехать на подстанцию, хочется попить чай, чтобы это было быстро и удобно. Бригады заезжают на подстанцию буквально на несколько минут, далеко не все успевают пообедать. Термопоты — это то, что нам нужно, – отметил врач.

В Севастополе сотрудников «Скорой помощи» поздравили с профессиональным праздником

Отвечая на вопрос, как удается в сложных условиях не унывать и не терять работоспособность, врач сказал:

Мы пытаемся быть позитивными, шутим. Других вариантов просто нет. С хорошим настроением работать легче.

В Севастополе сотрудников «Скорой помощи» поздравили с профессиональным праздником

Помимо термопотов в рамках акции #СпасибоВрачам партийцы: сопредседатель регионального Совета сторонников ЕР Вячеслав Камзолов и руководитель Ленинского районного отделения партии Светлана Мусаева — вручили сотрудникам «Скорой помощи» рисунки детей – воспитанников социальных учреждений Севастополя. Рисунки в подарок врачам передали ребята из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» и подопечные Социального приюта для детей и подростков на Корабельной стороне.

В Севастополе сотрудников «Скорой помощи» поздравили с профессиональным праздником

В Севастополе сотрудников «Скорой помощи» поздравили с профессиональным праздником

В Севастополе сотрудников «Скорой помощи» поздравили с профессиональным праздником

В Севастополе сотрудников «Скорой помощи» поздравили с профессиональным праздником

В Севастополе сотрудников «Скорой помощи» поздравили с профессиональным праздником

В Севастополе сотрудников «Скорой помощи» поздравили с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба СРО ЕР

В Севастополе сотрудников «Скорой помощи» поздравили с профессиональным праздником

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