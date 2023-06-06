В Севастополе стартовал конкурс-фестиваль по подводной робототехнике

В филиале Нахимовского военно-морского (Севастопольского президентского кадетского) училища стартовал конкурс-фестиваль по подводной робототехнике «МастерROV». В Севастополе соревнуются команды довузовских образовательных учреждений Министерства обороны РФ, севастопольских классов и корпусов, подотчетных силовым структурам, а также воспитанники из молодёжно-патриотических клубов и центров города.

Перед началом конкурса его участники возложили венки к Мемориалу на Аллее Героев в Севастопольском Парке Победы. В ходе фестиваля команды пройдут 3 этапа испытаний по управлению подводными дронами, прохождению подводной полосы препятствий и выполнят задания на скорость.

Для участников будет организован мастер-класс в Учебном центре ВМФ, осуществляющем подготовку водолазных специалистов, состоится знакомство с экспонатами водолазного снаряжения и средствами океанотехники, пройдут экскурсии в музеи и места воинской славы, товарищеские спортивные встречи, — отметили в пресс-службе Южного военного округа.

Церемония закрытия конкурса, объявление и награждение победителей, состоится 7 июня.

Фото: пресс-служба ЮВО.

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