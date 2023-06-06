добавить объявление
Горячие новости
Главная | Власть в Крыму | Черноморский флот | В Севастополе стартовал конкурс-фестиваль по подводной робототехнике

crimeapress_news

реклама в крыму
В Севастополе стартовал конкурс-фестиваль по подводной робототехнике

В Севастополе стартовал конкурс-фестиваль по подводной робототехнике

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 14:08 06.06.2023

В филиале Нахимовского военно-морского (Севастопольского президентского кадетского) училища стартовал конкурс-фестиваль по подводной робототехнике «МастерROV». В Севастополе соревнуются команды довузовских образовательных учреждений Министерства обороны РФ, севастопольских классов и корпусов, подотчетных силовым структурам, а также воспитанники из молодёжно-патриотических клубов и центров города.

В Севастополе стартовал конкурс-фестиваль по подводной робототехнике

Перед началом конкурса его участники возложили венки к Мемориалу на Аллее Героев в Севастопольском Парке Победы. В ходе фестиваля команды пройдут 3 этапа испытаний по управлению подводными дронами, прохождению подводной полосы препятствий и выполнят задания на скорость.

Для участников будет организован мастер-класс в Учебном центре ВМФ, осуществляющем подготовку водолазных специалистов, состоится знакомство с экспонатами водолазного снаряжения и средствами океанотехники, пройдут экскурсии в музеи и места воинской славы, товарищеские спортивные встречи, — отметили в пресс-службе Южного военного округа.

В Севастополе стартовал конкурс-фестиваль по подводной робототехнике

Церемония закрытия конкурса, объявление и награждение победителей, состоится 7 июня.

В Севастополе стартовал конкурс-фестиваль по подводной робототехнике

Фото: пресс-служба ЮВО.

С тегами:


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: [email protected]. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2023гг.

справочник предприятий крыма