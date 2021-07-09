В Севастополе суд поставил точку в деле о хищении средств, выделенных на КОС «Южные»

Вступил в законную силу приговор суда в отношении руководителя предприятия, похитившего бюджетные денежные средства, выделенные на строительство канализационных очистных сооружений «Южные».

Сегодня, 09 июля 2021 года, согласившись с позицией прокуратуры города Севастополя о доказанности вины подсудимого, судебная коллегия по уголовным делам Севастопольского городского суда оставила без удовлетворения жалобы стороны защиты об оправдании генерального директора акционерного общества «Научно-производственное предприятие «БИОТЕХПРОГРЕСС». Ранее, 30 апреля 2021 года, приговором Ленинского районного суда г. Севастополя генеральный директор АО НПП «Биотехпрогресс» осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Судом установлено, что предприниматель, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по государственному контракту, действуя путем злоупотребления доверием должностных лиц государственного казенного учреждения города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», похитил бюджетные денежные средства города Севастополя, выделенные на строительство канализационных очистных сооружений «Южные», в размере более 2 млрд рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Он приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей.

Сторона защиты обжаловала приговор суда, однако, согласившись с доводами прокуратуры, настаивавшей на виновности осужденного, суд апелляционной инстанции оставил жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.