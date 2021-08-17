В Севастополе суд рассмотрит дело о жестоком убийстве мужчины

Заместитель прокурора города Севастополя Игорь Емельянов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1997 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).

По версии следствия в сентябре 2020 года злоумышленник, осуществляя строительные работы в недостроенном доме на садоводческом участке в Балаклавском районе г. Севастополя, в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений нанес 59-летнему хозяину дома удар деревянной палкой по голове. Затем, действуя с особой жестокостью, он скинул мужчину в подвал и совершил его поджог. В результате преступных действий нападавшего потерпевший погиб, а вследствие пожара был поврежден дом, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Расследование уголовного дела проведено следственным отделом по Балаклавскому району ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных работниками полиции, злоумышленник задержан. По поддержанному прокуратурой ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Севастопольский городской суд для рассмотрения по существу.