В Севастополе судебные приставы арестовали транспортное средство предпринимателя. За что?

Бизнесмен и житель г. Севастополя занимался изготовлением и установкой мебели, которая впоследствии, после проведенной клиентами экспертизы, оказалась несоответствующей стандартам качества.

Заказчики гражданина Г. подали на него в суд и выиграли дело. Согласно судебного решения бизнесмен обязан был выплатить своим клиентам штраф за причиненный им моральный вред на общую сумму 877 тысяч 500 рублей. Однако в установленные сроки должник решение суда не выполнил и в результате чего в отношении него в отделении судебных приставов по Ленинскому району города Севастополя ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю было возбуждено исполнительное производство. Сотрудники отделения уведомили гражданина Г. о том, что он является стороной исполнительного производства, но и тогда бизнесмен не посчитал нужным рассчитаться по своим долговым обязательствам в срок, за что на него судебными приставами был наложен исполнительский сбор в размере 55 тысяч рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю.

С целью побудить должника к оплате штрафа за причиненный моральный вред сотрудники отделения судебных приставов по Ленинскому району города Севастополя ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю временно ограничили гражданина Г. в выезде за пределы России и наложили запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим ему транспортным средством. Тем не менее, данные меры не оказали на севастопольца должный эффект, а потому судебные приставы осуществили выход по адресу проживания гражданина Г. В ходе визита сотрудники отделения не обнаружили должника на месте, но встретили его родственников и выявили транспортное средство, находящееся у севастопольского предпринимателя в пользовании, и арестовали его. Осознавая всю серьезность ситуации и не желая расставаться с любимым автомобилем, гражданин Г. в скором времени явился на прием в отделение судебных приставов и пообещал в кратчайшие сроки погасить накопившиеся задолженности. Сотрудники отделения судебных приставов по Ленинскому району города Севастополя ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю предупредили бизнесмена, что в случае дальнейшего уклонения от отплаты штрафа за моральный вред принадлежащее ему транспортное средство будет изъято и передано на оценку с последующей принудительной реализацией в счет погашения имеющихся задолженностей.

пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю

фото пресс-службы ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю

С тегами: судебные приставы Крыма и Севастополя