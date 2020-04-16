В Севастополе ускоренными темпами строят модульный корпус инфекционной больницы

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев проверил ход строительства модульного корпуса инфекционной больницы. По его словам, объект будет введен в эксплуатацию примерно через две недели.

Мы стараемся развернуть все возможности медицины, если вдруг у нас начнется серьезная вспышка коронавируса. Одним из первых моих решений было, помимо насыщения оборудованием старого корпуса инфекционной больницы, построить еще один дополнительный модульный корпус. В нем будет 21 мельцеровский бокс. В каждом таком боксе можно будет разместить два человека. Кроме того, будут дополнительно 42 точки подключения кислорода и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Корпус будет оборудован всей необходимой техникой, — отметил Михаил Развожаев.

Врио губернатора Севастополя подчеркнул, что модульный корпус будет служить городу и после преодоления пандемии.

Все сделано качественно, это не времянка. Корпус потребуется, пока мы будем строить полноценную инфекционную больницу на 200 коек в нашем медицинском кластере на Камышовом шоссе, — сказал чиновник.

Также Михаил Развожаев сообщил, что в настоящее время в реанимационном отделении инфекционной больницы оснащены кислородом все 44 койки, имеются 40 аппаратов ИВЛ.

На этой неделе заканчиваем дооборудовать второй корпус, где у нас будет подключено еще 56 коек с кислородом, 12 из которых – в отделении высококонтагиозных инфекций, — подчеркнул врио губернатора.

В настоящее время под борьбу с коронавирусом в Севастополе задействованы инфекционная больница и городская больница № 9.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.