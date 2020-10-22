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 В Севастополе установили точный возраст платана Палласа – 230 лет

 В Севастополе установили точный возраст платана Палласа – 230 лет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:30 22.10.2020

Эксперты Центра древесных экспертиз «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», сертифицированные специалисты по уходу за деревьями European Tree Worker, в рамках Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» посетили Севастополь, чтобы обследовать историческое дерево – удивительный платан Палласа, памятник живой природы.

 В Севастополе установили точный возраст платана Палласа – 230 лет

При содействии Севприроднадзора дерево прошло полную визуальную и инструментальную диагностику. Экспертами были замерены основные параметры: высота – 29 м и диаметр ствола – 209 см. Уточнены координаты произрастания, а с помощью уникального прибора «Резистограф» удалось заглянуть в буквальном смысле внутрь дерева и проверить его на наличие скрытых стволовых гнилей. Отобранные с помощью приростного бурава Пресслера образцы древесины (керны) были отправлены в дендрохронологическую лабораторию Центра древесных экспертиз «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» для определения точного возраста дерева.

 В Севастополе установили точный возраст платана Палласа – 230 лет

В результате исследований удалось выяснить возраст природного раритета, который составляет на сегодняшний день 230 лет.

Напомним, севастопольский платан Палласа занесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под № 667 (полный реестр — ЗДЕСЬ).  Растет это уникальное дерево в центре села Терновка, на улице Зеленой. Платан имеет всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы» (с 2018 года).

 В Севастополе установили точный возраст платана Палласа – 230 лет

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

 В Севастополе установили точный возраст платана Палласа – 230 лет

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