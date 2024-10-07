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В Севастополе установлено семь карантинных зон по амброзии
фото: pikist.com

В Севастополе установлено семь карантинных зон по амброзии

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:38 07.10.2024

В сентябре в Севастополе установлено семь карантинных зон по амброзии, все они в Байдарской долине.

В ходе карантинного фитосанитарного обследования выявлены очаги карантинного объекта — амброзии полыннолистной. Установлены семь карантинных фитосанитарных зон общей площадью 709 гектаров, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Карантинные зоны находятся в пределах сел: Широкого, Орлиного, Россошанки, Передового, Новобобровки, Тылового и Родниковое Орлинского муниципального округа Севастополя.

Разрастание карантинного сорняка чаще всего связано с активными ремонтно-строительными работами и работами по благоустройству территорий в регионе — ремонт дорог, детских площадок, строительство детских учреждений и т.п. При перемещении грунта семена амброзии полыннолистной попадают на новые участки.

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Управлением Россельхознадзора разработана и направлена департаменту городского хозяйства и местной администрации Орлиновского муниципального образования программа по локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта с наименованием карантинных фитосанитарных мер и сроками проведения.

источник: «Севастопольская газета»

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