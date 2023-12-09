В Севастополе утвердили бюджет на 2024-2026 годы

Законодательное собрание Севастополя 8 ноября во втором чтении приняло закон о трёхлетнем бюджете города — на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Первое чтение состоялось 24 ноября, после этого в проект был внесён ряд поправок и дополнений, касающихся преимущественно социальной сферы. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что раннее принятие бюджета позволит Правительству Севастополя уже сейчас начать реализацию основных мероприятий.

В этом году главный финансовый документ города был принят как никогда рано. Это означает, что мы уже сейчас можем приступить к его реализации — доводить лимиты до ответственных исполнителей и начинать контрактацию, — цитирует пресс-служба главу города.

Общий объем доходов бюджета города Севастополя на 2024 год запланирован в размере 61,1 млрд руб. Михаил Развожаев подчеркнул, что бюджет остается социально-ориентированным, в него заложены все социальные обязательства, проиндексированы все выплаты. Почти 54% средств – 35,2 млрд рублей — направлено на социальные расходы. Из этой суммы на одни только социальные выплаты предусмотрено около 8,0 млрд рублей. Самую большую долю в данном сегменте расходов занимают отрасли образования (18%), социальной политики (13,9%) и здравоохранения (9,7%).

В сфере здравоохранения у нас в этом году случился настоящий прорыв. Мы более 300 миллионов рублей выделили на высокотехнологичную медицинскую помощь, которую оказывают в городских больницах №№ 1 и 9, а также в городском онкологическом диспансере, и эту помощь получили более тысячи человек. Это очень важно, потому что в нашем городе теперь есть возможность проводить сложнейшие операции, и в большинстве случаев для этого не нужно ехать в другие регионы. Конечно, мы нашли средства для того, чтобы эту программу продолжить и в следующем году, — подчеркивает губернатор.

При работе над бюджетом много внимания было уделено содержанию общественного транспорта и выделению средств на компенсацию перевозчикам стоимости проезда льготных категорий граждан — сегодня в городе пользуются льготами порядка 130 тысяч человек.

Совместная работа депутатов и правительства позволила сформировать сбалансированный бюджет, направленный на решение основных задач, отметил председатель Законодательного собрания Владимир Немцев.

Бюджет сбалансирован, а главное, в нём заложены финансы на выполнение всех обязательств социального характера для наших жителей. Основные проблемные вопросы, озвученные депутатами, нашли отражение в поправках, которые сегодня были рассмотрены», — сказал спикер парламента.

При формировании бюджета были созданы все условия для выполнения социальных обязательств. В бюджете в полном объёме предусмотрены средства для этих целей, в том числе — одновременно повышена адресность предоставления социальной помощи.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя