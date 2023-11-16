В Севастополе утвердили отчёт об исполнении бюджета за девять месяцев

На заседании Правительства Севастополя под председательством Михаила Развожаева обсудили отчёт об исполнении бюджета города за девять месяцев 2023 года. Доклад представил и. о. директора департамента финансов Алексей Плотников. Отчёт подготовлен на основании бюджетной отчётности, которая была представлена в федеральное казначейство и принята. Рост по собственным доходам – 16%, по безвозмездным поступлениям – 140%.

За девять месяцев 2023 года в казну города поступило 59,5 млрд рублей, в том числе 19,7 млрд рублей налогов и налоговых доходов, а также 39 млрд рублей безвозмездных поступлений. Кассовое исполнение по доходам составило 68,9%. По сравнению с прошлым годом увеличилось поступление доходов на 31%. Общий объём расходов за девять месяцев составил 60,7 млрд рублей или 64% от общего назначения. По сравнению с 2022 годом объём увеличился почти на 17 млрд рублей, или на 38%, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Алексея Плотникова.

Наибольшее количество средств израсходовано по следующим направлениям:

национальная экономика – 16,8 млрд рублей;

социальная политика – 9,9 млрд рублей;

образование – 8,5 млрд рублей;

здравоохранение – 6,8 млрд рублей.

Резервный фонд Правительства Севастополя был запланирован в размере 324 млн рублей, на 1 октября было выделено 258 млн.

Все первоочередные расходы бюджета по состоянию на 1 октября 2023 года профинансированы в полном объёме, в соответствии с утверждёнными на отчётный период кассовыми планами по главным распорядителям. Социальные расходы за девять месяцев возросли на 31%, из них фонд оплаты труда увеличился на 15%, социальные выплаты гражданам – на 76%. Также увеличились расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, — отмечает и. о. директора департамента финансов.

Традиционно отчёт об исполнении бюджета будет направлен в Законодательное Собрание Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя