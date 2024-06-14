В Севастополе утвердили перечень официальных пляжей

Как рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Николай Битосов, на заседании городского правительства 11 июня, перечень включает следующие пляжи: «Наш Парус», «Звездный берег», «Орловка-1», «Вязовая роща», «Серебряный», «Золотой», «Нахимовец», «Мыс Хрустальный», «Песочный», «Аквамарин», «Омега», «Солдатский», «Яшмовый», «Учкуевка», «Любимовка-2», пляж пансионата «Изумруд», ДОЛ «Алькадар», пляж пансионата «Радость», ДОЛ «Ласпи», СОЛ «Горизонт», «Песочная бухта», «Солнечный», «Любимовка», «Дельфин», «Парк Победы», «Андреевка», «Ушакова балка».

Николай Битосов заверил, что на перечисленных территориях активно выполняются работы по благоустройству, все пляжи проходят процедуру аттестации в ГИМС МЧС, а также в Роспотребнадзоре. На пляжах установлены вышки спасателей, камеры видеонаблюдения, системы оповещения и медпункты, будут работать спасатели, проводятся обследования морского дна. Заслушав информацию Н.Битосова, глава города пообещал, что лично осмотрит готовность некоторых пляжей после старта купального сезона, — отмечает «Севастопольская газета».

«СГ» также подчёркивает, что не на все пляжи из оглашенного списка можно попасть бесплатно. Например, купание на пляже пансионата «Изумруд» обойдется в 250 рублей с каждого отдыхающего (дети до 12 лет проходят на пляж бесплатно). Парковка автомобиля обойдется в 400 рублей.

В пансионате «Песочная бухта» с 15 июня проход на пляж в праздничные и выходные дни будет стоить 700 рублей для взрослых и 500 рублей для детей. В будни понежиться у моря предлагают, заплатив 600 рублей (за каждого взрослого) и 400 рублей (за ребенка). Парковка авто будет стоить 250 рублей, при наличии свободных мест.

Напомним, что в Крыму к купальному сезону подготовили 340 пляжей.

источник: «Севастопольская газета»