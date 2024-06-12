В преддверии купального сезона в Севастополе утвердили перечень официальных пляжей. Всего их 27.
Купальный сезон будет действовать с 15 июня до 15 сентября. Мы объехали и осмотрели все пляжи. Кроме того, после старта сезона департамент городского хозяйства еженедельно будет объезжать все пляжи. В случае, если будут выявлены какие-то отклонения в рамках обслуживания пляжей, будет выдаваться представление об устранении нарушений, — рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Николай Битосов.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что лично осмотрит готовность некоторых пляжей после старта купального сезона.
Перечень официальных пляжей Севастополя:
- «Наш Парус».
- «Звёздный берег».
- «Орловка-1».
- «Вязовая роща».
- «Серебряный».
- «Золотой».
- «Нахимовец».
- «Мыс Хрустальный».
- «Песочный».
- «Аквамарин».
- «Омега»
- «Солдатский».
- «Яшмовый».
- «Учкуевка».
- «Любимовка-2».
- Пансионат «Изумруд».
- ДОЛ «Алькадар».
- Пансионат «Радость».
- ДОЛ «Ласпи».
- СОЛ «Горизонт».
- «Песочная бухта».
- «Солнечный».
- «Любимовка».
- «Дельфин».
- «Парк Победы».
- «Андреевка».
- «Ушакова балка».
Напомним, что купаться и проводить время на неофициальных пляжах опасно для жизни и здоровья. На официально утверждённых пляжах в преддверии сезона проводится благоустройство, они проходят обязательную процедуру аттестации в ГИМС МЧС и Роспотребнадзоре, обеспечивается безопасность отдыхающих. Для этого на пляжах устанавливают камеры видеонаблюдения, системы оповещения, спасательные вышки и медицинские посты, проводят обследование дна и обеспечивают работу спасателей.
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С тегами: пляжи в Крыму