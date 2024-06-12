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В Севастополе утвердили перечень официальных пляжей
Фото: правительство Севастополя

В Севастополе утвердили перечень официальных пляжей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Пляжи Крыма 14:32 12.06.2024

В преддверии купального сезона в Севастополе утвердили перечень официальных пляжей. Всего их 27.

Купальный сезон будет действовать с 15 июня до 15 сентября. Мы объехали и осмотрели все пляжи. Кроме того, после старта сезона департамент городского хозяйства еженедельно будет объезжать все пляжи. В случае, если будут выявлены какие-то отклонения в рамках обслуживания пляжей, будет выдаваться представление об устранении нарушений, — рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Николай Битосов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что лично осмотрит готовность некоторых пляжей после старта купального сезона.

Перечень официальных пляжей Севастополя:

  1. «Наш Парус».
  2. «Звёздный берег».
  3. «Орловка-1».
  4. «Вязовая роща».
  5. «Серебряный».
  6. «Золотой».
  7. «Нахимовец».
  8. «Мыс Хрустальный».
  9. «Песочный».
  10. «Аквамарин».
  11. «Омега»
  12. «Солдатский».
  13. «Яшмовый».
  14. «Учкуевка».
  15. «Любимовка-2».
  16. Пансионат «Изумруд».
  17. ДОЛ «Алькадар».
  18. Пансионат «Радость».
  19. ДОЛ «Ласпи».
  20. СОЛ «Горизонт».
  21. «Песочная бухта».
  22. «Солнечный».
  23. «Любимовка».
  24. «Дельфин».
  25. «Парк Победы».
  26. «Андреевка».
  27. «Ушакова балка».

Напомним, что купаться и проводить время на неофициальных пляжах опасно для жизни и здоровья. На официально утверждённых пляжах в преддверии сезона проводится благоустройство, они проходят обязательную процедуру аттестации в ГИМС МЧС и Роспотребнадзоре, обеспечивается безопасность отдыхающих. Для этого на пляжах устанавливают камеры видеонаблюдения, системы оповещения, спасательные вышки и медицинские посты, проводят обследование дна и обеспечивают работу спасателей.

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