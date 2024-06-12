В преддверии купального сезона в Севастополе утвердили перечень официальных пляжей. Всего их 27.

Купальный сезон будет действовать с 15 июня до 15 сентября. Мы объехали и осмотрели все пляжи. Кроме того, после старта сезона департамент городского хозяйства еженедельно будет объезжать все пляжи. В случае, если будут выявлены какие-то отклонения в рамках обслуживания пляжей, будет выдаваться представление об устранении нарушений, — рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Николай Битосов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что лично осмотрит готовность некоторых пляжей после старта купального сезона.

Перечень официальных пляжей Севастополя:

«Наш Парус». «Звёздный берег». «Орловка-1». «Вязовая роща». «Серебряный». «Золотой». «Нахимовец». «Мыс Хрустальный». «Песочный». «Аквамарин». «Омега» «Солдатский». «Яшмовый». «Учкуевка». «Любимовка-2». Пансионат «Изумруд». ДОЛ «Алькадар». Пансионат «Радость». ДОЛ «Ласпи». СОЛ «Горизонт». «Песочная бухта». «Солнечный». «Любимовка». «Дельфин». «Парк Победы». «Андреевка». «Ушакова балка».

Напомним, что купаться и проводить время на неофициальных пляжах опасно для жизни и здоровья. На официально утверждённых пляжах в преддверии сезона проводится благоустройство, они проходят обязательную процедуру аттестации в ГИМС МЧС и Роспотребнадзоре, обеспечивается безопасность отдыхающих. Для этого на пляжах устанавливают камеры видеонаблюдения, системы оповещения, спасательные вышки и медицинские посты, проводят обследование дна и обеспечивают работу спасателей.