В Севастополе в Балаклавском районе нашли склад боеприпасов

Взрывотехники севастопольской инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» обследовали 23 боеприпаса, обнаруженных в двух местах Балаклавского района города Севастополя.

Четыре гранаты РГ-42 с запалами, противотанковая граната РПГ-40, Ф-1, 82-х миллиметровая минометная мина,88-миллиметровый артиллерийский снаряд и 50 миллиметровая минометная мина были найдены при снятии грунта во время строительства современной двухуровневой развязки с двумя тоннельными путепроводами на Ялтинском кольце. А в поселке Хмельницкое рабочие обнаружили — шесть 50-миллиметровых минометных мин и две противотанковые гранаты РПГ-40. Взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН идентифицировали указанные предметы и передали их региональному управлению МЧС. В ходе работ была организована охрана и временное оцепление местности, — отмечают в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь).