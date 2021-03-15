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В Севастополе в Балаклавском районе нашли склад боеприпасов

В Севастополе в Балаклавском районе нашли склад боеприпасов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:44 15.03.2021

Взрывотехники севастопольской инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» обследовали 23 боеприпаса, обнаруженных в двух местах Балаклавского района города Севастополя.

Четыре гранаты РГ-42 с запалами, противотанковая граната РПГ-40, Ф-1, 82-х миллиметровая минометная мина,88-миллиметровый артиллерийский снаряд и 50 миллиметровая минометная мина были найдены при снятии грунта во время строительства современной двухуровневой развязки с двумя тоннельными путепроводами на Ялтинском кольце. А в поселке Хмельницкое рабочие обнаружили — шесть 50-миллиметровых минометных мин и две противотанковые гранаты РПГ-40. Взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН идентифицировали указанные предметы и передали их региональному управлению МЧС. В ходе работ была организована охрана и временное оцепление местности, — отмечают в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь).

В Севастополе в Балаклавском районе нашли склад боеприпасов

фото: ОМОН «Беркут»

В Севастополе в Балаклавском районе нашли склад боеприпасов

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