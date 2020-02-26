В Севастополе в колонию отправили педофила — проведёт в заключении 10 лет

В Севастополе осужден к 10 годам лишения свободы мужчина (1982 года рождения), совершивший преступление против половой неприкосновенности малолетней девочки.

Он признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).Установлено, что в 2012 году злоумышленник совершил преступление в отношении семилетней девочки. Гагаринский районный суд г. Севастополя назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.