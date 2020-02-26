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В Севастополе осудят педофила, который называл себя "врачом". Совершал преступления с 2005 года

В Севастополе в колонию отправили педофила — проведёт в заключении 10 лет

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 19:29 26.02.2020

В Севастополе осужден к 10 годам лишения свободы мужчина (1982 года рождения), совершивший преступление против половой неприкосновенности малолетней девочки.

Он признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).Установлено, что в 2012 году злоумышленник совершил преступление в отношении семилетней девочки. Гагаринский районный суд г. Севастополя назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

 

В Севастополе в колонию отправили педофила - проведёт в заключении 10 лет

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