В Севастополе в лесу нашли осколочный снаряд для системы залпового огня «Катюша»

Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут-С» Управления координации деятельности подразделений Росгвардии в Севастополе выполнили обследование реактивного снаряда периода второй обороны города-героя.
Накануне о найденном в лесу подозрительном предмете сообщили в правоохранительные органы местные жители. Прибывшие на место его обнаружения специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Беркут-С» установили, что это осколочный снаряд М-8 для установки реактивной система залпового огня «Катюша», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Росгвардейцы, соблюдая все меры безопасности, передали обследованный боеприпас специалистам регионального управления МЧС для последующего уничтожения.
фото: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)
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