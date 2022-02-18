В Севастополе в лесу нашли осколочный снаряд для системы залпового огня «Катюша»

Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут-С» Управления координации деятельности подразделений Росгвардии в Севастополе выполнили обследование реактивного снаряда периода второй обороны города-героя.

Накануне о найденном в лесу подозрительном предмете сообщили в правоохранительные органы местные жители. Прибывшие на место его обнаружения специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Беркут-С» установили, что это осколочный снаряд М-8 для установки реактивной система залпового огня «Катюша», — отмечают в пресс-службе ведомства.