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В Севастополе в районе строящегося индустриального парка обнаружили боеприпас

В Севастополе в районе строящегося индустриального парка обнаружили боеприпас

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:49 01.03.2021

Взрывотехники Росгвардии идентифицировали снаряд времен Великой Отечественной войны в Севастополе.

Находка была сделана во время проведения земляных работ в районе нового индустриального парка, на место незамедлительно выдвинулись сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут». Росгвардейцы выяснили, что опасный предмет – это немецкая авиабомба SC 50 со взрывателем. С соблюдением мер безопасности боеприпас передали сотрудникам МЧС для последующего уничтожения, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь).

В Севастополе в районе строящегося индустриального парка обнаружили боеприпас

 

В Севастополе в районе строящегося индустриального парка обнаружили боеприпас

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