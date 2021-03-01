В Севастополе в районе строящегося индустриального парка обнаружили боеприпас

Взрывотехники Росгвардии идентифицировали снаряд времен Великой Отечественной войны в Севастополе.

Находка была сделана во время проведения земляных работ в районе нового индустриального парка, на место незамедлительно выдвинулись сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут». Росгвардейцы выяснили, что опасный предмет – это немецкая авиабомба SC 50 со взрывателем. С соблюдением мер безопасности боеприпас передали сотрудникам МЧС для последующего уничтожения, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь).