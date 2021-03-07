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В Севастополе в рамках конкурса «Глубина-2021» прошёл День открытых дверей

В Севастополе в рамках конкурса «Глубина-2021» прошёл День открытых дверей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:57 07.03.2021

 «Изюминкой» акции стали показательные выступления водолазов.

В Севастополе на конкурсе «Глубина», который проводится в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021», для жителей и гостей города-Героя был организован День открытых дверей с показательными выступлениями водолазов. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В Севастополе в рамках конкурса «Глубина-2021» прошёл День открытых дверей

В ходе проведения Дня открытых дверей на территории филиала Объединённого учебного центра Военно-Морского Флота водолазные специалисты со всех флотов и Каспийской флотилии в рамках конкурса провели соревнования по оказанию первой медицинской помощи тонущему, — говорится в сообщении. — На территории учебного центра была организована выставка образцов водолазного снаряжения, экипировки и подводных инструментов. Около каждого стенда экскурсовод рассказывал об экспонатах выставки и отвечал на интересующие зрителей вопросы.

В Севастополе в рамках конкурса «Глубина-2021» прошёл День открытых дверей

Соревнования продлятся до 11 марта. Награждение победителей пройдёт на территории водолазного полигона учебного центра. Победители каждого этапа конкурса войдут в сборную команду от ВМФ России для участия в международных играх «АрМИ-2021».

В Севастополе в рамках конкурса «Глубина-2021» прошёл День открытых дверей

Фото: пресс-служба ЮВО.

В Севастополе в рамках конкурса «Глубина-2021» прошёл День открытых дверей

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