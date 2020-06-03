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В Севастополе в течение суток один и тот же супермаркет пытались обворовать дважды

В Севастополе в течение суток один и тот же супермаркет пытались обворовать дважды

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:45 03.06.2020

Экипажем Росгвардии в Севастополе задержаны злоумышленники, совершившие кражи в супермаркетах.

Днём экипажу группы задержания управления вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «тревога» с одного из охраняемых продуктовых супермаркетов. Прибыв по указанному адресу, правоохранители заметили мужчину, покидающего магазин с большой чёрной сумкой, за которым спешно направлялись охранники. Увидев росгвардейцев, мужчина попытался скрыться, но был задержан. Охранники  продуктового супермаркета заявители, что мужчина обоснованно подозревается в совершении кражи. В сумке у подозреваемого правоохранители обнаружили несколько бутылок алкоголя. Задержанный не стал отрицать факт кражи, в свое оправдание  он заявил, что пошел на такой поступок,  в связи с непреодолимым  желанием выпить, а зарплата  будет только на днях, — рассказали в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).

Правоохранители установили личность мужчины. Им оказался севастополец 1977 года рождения. Работал неофициально на стройке.  Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

А несколькими часами позже сотрудники группы задержания вневедомственной охраны вновь получили сигнал «тревога» с того же супермаркета.

Прибыв в магазин, росгвардейцы задержали мужчину, который совершил кражу нескольких «палок» дорогой сырокопченой колбасы. Примечательно, что деньги на приобретение товара у злоумышленника имелись в наличии. В ходе разбирательств, было выяснено, что мужчина прибыл в Севастополь из сопредельного государства.  Ранее  он попадал в поле зрения правоохранителей за совершения кражи и мошенничества.  Злоумышленник был доставлен в ОМВД России по  Гагаринскому району для дальнего разбирательства. По данным фактам проводится проверка, — отмечают в пресс-службе ведомства. 

В Севастополе в течение суток один и тот же супермаркет пытались обворовать дважды

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