В Севастополе — выездной приём заместителя прокурора города Андрея Жугина

Заместитель прокурора города Севастополя Андрей Владимирович Жугин совместно с и. о. начальника Главного управления Государственного жилищного надзора города Севастополя 29 июня 2021 года с 10.00 до 12.00 в помещении Госжилнадзора по ул. Генерала Коломийца, 5, проведет прием граждан по вопросам нарушения жилищно-коммунального законодательства.

В ходе личного приема граждане могут обратиться в том числе по вопросам ненадлежащей работы управляющих компаний города, ненадлежащего предоставления жилищно-коммунальных услуг, неправильного начисления платы за них. Телефон для предварительной записи граждан +7(978)000-14-53, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.