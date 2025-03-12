В Севастополе вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве и легализации денежных средств

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 52-летней жительницы Краснодарского края.
Она признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Установлено, что в период с июня 2015 года по июнь 2018 года женщина, являясь председателем правления кредитно-потребительского кооператива «Сберегательный союз Крыма», организовала в Республике Крым и г. Севастополе «финансовую пирамиду». Она принимала денежные средства граждан под видом заключения договоров передачи личных сбережений кооперативу под высокие процентные ставки. При этом выплачивать деньги с учетом полученной прибыли она не собиралась.
В результате у 51 потерпевшего было похищено свыше 25 млн рублей. Часть преступного дохода в размере более 11 млн рублей она легализовала путем совершения сделок купли-продажи недвижимости в 2018 и 2019 годах.
Преступная деятельность председателя кооператива пресечена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю. Расследование проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю.
Ленинский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Две квартиры в Краснодаре и Севастополе, оформленные на родственников осужденной, конфискованы в доход государства. Еще на одну квартиру в Краснодаре наложен арест.
Кроме того, суд удовлетворил поддержанные прокурором гражданские иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба.
источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя
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