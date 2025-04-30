Приехал в Севастополь и убил человека

С учетом позиции прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя суд заключил под стражу молодого человека, обвиняемого в убийстве.
По версии следствия, в ночь с 28 на 29 апреля 2025 года у остановки общественного транспорта вблизи торгового центра «Апельсин» обвиняемый, недавно приехавший в Севастополь, в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с ранее неизвестным ему 43-летним местным жителем. В ходе ссоры молодой человек нанес оппоненту не менее одного удара ножом в живот, а потом скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили и задержали нападавшего. По поддержанному прокуратурой ходатайству следователя Гагаринский районный суд г. Севастополя заключил обвиняемого под стражу на два месяца – на период следствия.
Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле прокуратуры района.
источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя
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