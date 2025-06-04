В Севастополе сын-подросток убил мать-алкоголичку. Что решил суд

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 17-летнего молодого человека.

Он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Установлено, что молодой человек проживал в квартире с 54-летней матерью. Ранее с ними жила его родная бабушка. Именно она занималась воспитанием мальчика, но в январе 2024 года она скончалась. Мать постоянно злоупотребляла алкоголем, негативно высказывалась в отношении бабушки. Из-за этого 31 декабря 2024 года, в новогоднюю ночь, между нею и сыном произошел конфликт. На почве возникшей неприязни он нанес ей многочисленные удары руками и ногами. Впоследствии от причиненных телесных повреждений женщина скончалась. Расследование проведено следственным отделом по Гагаринскому району г. Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.