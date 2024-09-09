Жительница Севастополя пыталась приторговывать метадоном и не только. Пойдёт под суд

Прокуратура Нахимовского района г. Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней местной жительницы.

Девушка обвиняется по ч. 3 ст. 30 – пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размере). По версии следствия, обвиняемая договорилась с неустановленными лицами в Интернет-мессенджере о совместной незаконной торговле наркотиками с целью получения заработка. В апреле 2024 года она получила от сообщников оптовую партию наркотических средств, расфасовала их на более мелкие дозы и начала размещать в «закладках» на территории города для дальнейшего сбыта. Сотрудники полиции задержали девушку на пр. Победы, где она фотографировала для сообщников места расположения подготовленных ею тайников. Таким образом, из незаконного оборота изъято более 80 свертков с метадоном, а-PVP и марихуаной общей массой свыше 49 г, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя.