В Севастополе вынесли приговор за призывы к экстремистской деятельности в сети Интернет

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»).

Установлено, что в сентябре 2024 года, комментируя сообщения в информационном телеграм-канале, мужчина опубликовал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении групп лиц, выделенных по признакам национальности и территории происхождения.

Сотрудники ЦПЭ УМВД России по г. Севастополю выявили данную преступную деятельность. Расследование проведено УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

Гагаринский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. Также мужчина лишен права администрировать сайты, каналы, страницы, чаты в сети Интернет в течение 2,5 лет. Кроме того, суд конфисковал у осужденного мобильный телефон, с помощью которого он публиковал экстремистские высказывания.

Приговор не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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