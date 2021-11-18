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В Севастополе высадили более трех тысяч сеянцев краснокнижной сосны

В Севастополе высадили более трех тысяч сеянцев краснокнижной сосны

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:36 18.11.2021

В рамках компенсационных мероприятий в Севастополе высадили более трех тысяч сеянцев крымской сосны. Краснокнижные растения поместили рядом с Бельбекским кольцом, где ранее произошел пожар. По словам и. о. заместителя директора севастопольского лесхоза Виталия Савицкого, в течение 8-10 лет необходимо проводить дополнительные высадки, так как приживаемость не будет стопроцентной.

На гибель части растений влияет много различных факторов, в частности погодные условия. Поэтому в течение восьми лет мы будем дополнять, чтобы все 3 300 растений были на этой площади, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Виталия Савицкого.

Предварительно специалисты лесхоза провели подготовительные работы. После высадили сеянцы механизированным способом — углубления делали с помощью лесопосадочной машины. Одновременно проводили контроль качества работы и при необходимости осуществляли дополнение. Для этого использовали меч Колесова — специальную узкую лопату для высадки лесных культур.

В Севастополе высадили более трех тысяч сеянцев краснокнижной сосны В Севастополе высадили более трех тысяч сеянцев краснокнижной сосны

После высадки специалисты будут следить за состоянием сеянцев и осуществлять уход за ними в течение нескольких лет.

Напомним, компенсационные мероприятия предусмотрены после вырубки деревьев под строительство аэродрома «Бельбек». Высадка крымской сосны обязательна, так как растение занесено в Красную книгу и нуждается в особой охране. При этом компенсация проводится в двукратном размере для сохранения вида.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе высадили более трех тысяч сеянцев краснокнижной сосны

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