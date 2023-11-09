В Севастополе за буйный нрав и кражу задержали несколько женщин

Сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии пресечены сразу два правонарушения, виновницами которых стали женщины.

На пункт централизованного наблюдения Росгвардии поступил сигнал «Тревога» из увеселительного заведения, расположенного в центре Севастополя. Сотрудники наряда вневедомственной охраны, прибывшие на место происшествия, стали свидетелями конфликта между посетителями. В ходе проверки выяснилось, что 37-летняя женщина, недавно переехавшая в Севастополь, вступила в словесную перепалку не только со своими спутниками и соседями по столику, но и персоналом караоке-кафе. Гражданка громко выражалась нецензурной бранью и бросалась с кулаками на каждого, кто к ней обращался. Хулиганка была задержана, — озвучили детали истории в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь).

В тот же вечер тревожная кнопка сработала в одном из супермаркетов Севастополя. Прибывшие на место росгвардейцы, задержали 57-летнюю местную жительницу, пытавшуюся вынести за пределы кассового узла неоплаченные товары. Когда администратор магазина заподозрила женщину в совершении кражи — та стала кричать и ругаться нецензурной бранью, поясняя, что ничего противозаконного она не совершала.

После задержания выяснилось, что в сумке у посетительницы — алкоголь и продукты питания.

Задержанные доставлены в территориальные отделы полиции Севастополя.

источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)