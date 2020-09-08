В Севастополе за неделю привились от гриппа 15 тысяч человек

О массовой вакцинации в Севастополе сообщает правительство города. Всего в этом году планируется привить более 250 тысяч человек – это более 60% населения региона. На сегодняшний день от гриппа привились 15 тысяч севастопольцев. За счёт массовой вакцинации создаётся иммунная прослойка, что позволяет избежать эпидемии.

Привиться против гриппа можно бесплатно во всех поликлиниках города Севастополя, также вакцинация будет проводиться в мобильных пунктах – ежедневно с 10 до 18 часов на площади Нахимова и по выходным с 10 до 18 часов возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и SeaMall, а также на площади 40 лет Октября в Балаклаве. Прививки можно ставить, начиная с шестимесячного возраста. Перед вакцинацией пациента обязательно осматривает врач. Основным противопоказанием для вакцинации против гриппа является аллергическая реакция на компоненты вакцины и общее соматическое состояние – повышенная температура тела и другие симптомы ОРВИ.

В Севастополе иммунизация уже несколько лет проводится с использованием вакцины российского производителя «Совигрипп». Она хорошо зарекомендовала себя – по городу не было зарегистрировано ни одного осложнения после её применения, а количество заболевших гриппом существенно сократилось, — отметили в городском правительстве.